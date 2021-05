Le parole di Sinisa Mihajlovic in conferenza stampa dopo Bologna-Juventus 1-4: "Brutta uscita di scena, la spinta dei tifosi non è bastata. Domani non parlerò col presidente Saputo. La stagione? Oggi non avremmo meritato neanche di salvarci, ma guardando l'annata nel complesso potevamo fare meglio, ma anche peggio..."



BRUTTA FIGURA - "Non è la prima volta. Questo fa capire perché dico sempre che il primo obiettivo dev'essere la salvezza per noi. Quando abbiamo la testa altrove facciamo partite come quella di stasera. Ai ragazzi ho detto che perdere ci sta, ma non così. Oggi sono inca***to. Evidentemente non sono stato bravo a motivarli. Non sta scritto da nessuna parte che il Bologna deve battere la Juve".