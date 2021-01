di CC, inviato allo Stadium

Sinisa Mihajlovic ha parlato in conferenza stampa dopo Juve-Bologna.



BELLA MA NON BALLA - "Diciamo che la Juve ha vinto meritatamente, abbiamo preso due gol evitabili ma loro hanno creato e potevano fare di più. Siamo stati timidi, abbiamo giocato bene ma non abbiamo osato abbastanza. Loro sotto intensità e noi siamo stati dietro. I primi venti minuti con inerzia per pareggiare, nel momento migliore hanno fatto gol e tutto è stato difficile. Impressione bella ma non balla. Non siamo stati concreti".



JUVE BRAVA - "Loro sono più forti, è normale. Il primo gol è stato un tiro da 0-0 ed è stato deviato. Hanno più qualità e la palla gol la buttano dentro, magari ci mettiamo più tempo. Son contento dell'atteggiamento dei ragazzi, ci è mancato crederci di più, osare, convinti, più cattivi. Szczesny ha fatto 2-3 parate come Skorupski, la partita è stata comunque combattuta".



MCKENNIE - "Più che la sua posizione, abbiamo sbagliato perché abbiamo scambiato Svanberg e Schouten, che è il nostro regista difensivo che va su McKennie, giocando sulle parti invertite. Non abbiamo fatto bene nel possesso, nel mantenimento. Nella ripresa ci siamo fregati per come giocano sempre e abbiamo fatto bene. Sbaglio nostro, hanno invertito gli esterni e hanno trovato difficoltà. Sappiamo che s'inserisce. Peccato per il calcio d'angolo, un nostro giocatore non ha marcato. Se lo lasci libero, poi..."



BARROW - "Barrow come prima punta non è giudicabile. Per adesso è un attaccante esterno di sinistra, come punta fortuna che abbiamo anche Palacio, grande attaccante per i movimenti. Li facciamo lavorare insieme, così impara come fare. Barrow se ha occasione, la mette dentro. Ci vuole tempo".



DOMINGUEZ - "Sta facendo bene, sta facendo meglio rispetto a settimana scorsa. Li scambio perché dipende da ciò che mi serve, è migliorato molto. E' entrato bene, poi magari ha sbagliato qualcosa di troppo però non ha sbagliato l'atteggiamento e per me è importante. Non bisognava sbagliare questo, i passaggi si possono sbagliare".



JUVENTUS - "Quando sei costretto a inseguire è sempre difficile. Gli altri possono sbagliare, tu non potrai mai farlo ed è difficile trovare costanza. Ha le carte in regola per vincere, ma c'è più equilibrio ed è più strano. Mancano tante partite e può succedere di tutto. Sono 6-7 squadre che possono vincere lo scudetto, sarà lotta fino all'ultimo".