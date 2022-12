E' arrivata come un fulmine a ciel sereno la tragica notizia della scomparsa di Sinisa Mihjalovic, arresosi nel pomeriggio di oggi alla leucemia contro la quale combatteva dal 2019. Tutto il mondo del calcio è di fatto in lutto e tantissimi sono stati i messaggi postati sui vari account social da tutti i calciatori, allenatori ed ex compagni che hanno avuto modo di viverlo e di giocarci insieme, ma anche di tutti coloro che lo hanno conosciuto anche solo come 'avversario'. Da Luca Pellegrini a Mattia De Sciglio, fino agli ex Del Piero e Marchisio, ecco nella Gallery di seguito tutti i messaggi di cordoglio che circolano sui social.