Sinisa Mihajlovic ha parlato in conferenza stampa dopo Bologna-Juventus 0-2: "Abbiamo incassato a freddo il primo gol, ma per il resto siamo stati in partita, l'abbiamo gestita, ci sono mancate decisione, lucidità e cattiveria negli ultimi venti metri. Il loro 2-0 poi ci ha tagliato le gambe,Potevamo fare qualcosa in più, ma non siamo riusciti a pareggiare per bravura loro e imprecisione nostra.""Svanberg sta facendo bene da inizio anno. Arnautovic dev'essere più decisivo, glielo dico spesso, anche se stasera affrontava dei signori difensori. Barrow? Inutile parlare di tutti i singoli, davanti ci è mancato qualcosa dato che non abbiamo segnato. E se non riesci a buttarla dentro, difficile fare punti.""Potevamo mettere un giocatore offensivo in più ma poi ci mancava il terzino destro... Abbiamo gestito bene la situazione fino al loro secondo gol, eravamo stabilmente nella loro metà campo e con Skov Olsen avevamo più spinta. Non è una questione di modulo, dobbiamo trovare gli equilibri. Comunque giochiamo sempre per vincere, come faremo anche contro il Sassuolo mercoledì".