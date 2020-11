Oggi si è tenuta la presentazione di "La partita della vita", libro autobiografico di Sinisa Mihajlovic. Durante l'evento, l'allenatore del Bologna ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic: "Durante un Juventus-Inter ci siamo beccati in campo, volevo ammazzarlo, ho pensato il peggio. Siamo due caratteri focosi ma per fortuna non è successo nulla, quando è arrivato all’Inter ho scoperto che è un bravissimo ragazzo. Sono molto orgoglioso di essere un suo amico". Queste le parole di Ibra: "Ho avuto la fortuna di conoscere la persona, la prima volta non c’è stato un colpo di fulmine, ma poi quando l’ho conosciuto all’Inter è stato amore dal primo giorno".