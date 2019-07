Problemi di salute, per Sinisa Mihajlovic. Il tecnico del Bologna, secondo quanto raccolto dal Corriere dello Sport, dovrà fermarsi e lasciare i felsinei. I rossoblù sono 'in ansia' per il proprio allenatore, dal momento che gli esami clinici ai quali si è sottoposto hanno evidenziato la necessità di procedere con una terapia d'urto. Sinisa nella giornata d'oggi dovrebbe tenere una conferenza stampa in cui spiegherà il malessere che dovrà combattere e salutare ufficialmente la squadra del patron Saputo.