L'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic ha commentato a caldo la vittoria di San Siro contro l'Inter del suo Bologna: "I primi 20-25' abbiamo fatto schifo. Non abbiamo fatto due passaggi di fila. Poi per fortuna l'Inter ha fatto un solo gol. Nell'intervallo ci siamo parlati e ridato coraggio. Quando non abbiamo avuto più nulla da perdere siamo usciti fuori. Questa è una vittoria di carattere e convinzione".