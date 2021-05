Nell'edizione di oggi di Gazzetta, emerge un particolare retroscena sulla carriera di Sinisa Mihajlovic, a suo modo arbitro del destino della Juventus questa sera. Nel libro 'La partita della Vita', il tecnico ha raccontato l'accordo che aveva con la Juventus prima che Conte decidesse di restare (salvo andar via a ritiro iniziato): "Mi chiamano i dirigenti bianconeri (...), vado nella villa del presidente Agnelli dove ceniamo in compagnia anche di Marotta, Paratici e Nedved. Parliamo di squadra, acquisti, cessioni, programmi e contratto. Ci lasciamo con un’intesa su tutto e in attesa che Antonio Conte sciolga le riserve. (...) Conte però dopo un po’ di tira e molla decide di restare. Io, a mia volta, resto alla Samp. Durante i ritiri estivi, Conte ci ripensa e va via. Io però non sono più disponibile e Allegri ha l’opportunità che sarebbe dovuta toccare a me. Così va il calcio, anche se non posso non chiedermi come sarebbe stata la mia carriera se...".