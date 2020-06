Dopo il successo contro la Sampdoria, Sinisa Mihajlovic si aspettava di più dal suo Bologna e da Riccardo Orsolini. L'allenatore, ospite a Sky Sport, ha parlato del giovane talento con un passato in bianconero e nella Nazionale italiana. Ecco le sue parole: "Lo avrei cambiato a fine primo tempo se avessi avuto ricambi all’altezza. Poi ha fatto gol e procurato il rigore, ma non ero contento di quello che stava facendo: l’impegno c’è sempre stato, ma da uno come lui mi aspetto giocate che fanno la differenza".