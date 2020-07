1









Nel post partita di Atalanta-Bologna, Sinisa Mihajlovic ha commentato così il litigio avuto con Gasperini durante il primo tempo della partita: "Non si deve permettere di parlare con la mia panchina - ha detto l'allenatore rossoblù ai microfoni di Sky Sport - Cosi mi manca di rispetto e io mi incazzo. Se puntava quel dito verso di me non so se ce l’aveva ancora” riferendosi al gesto di Gasperini che aveva indicato la panchina del Bologna accusandola di lamentarsi.