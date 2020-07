Sinisa Mihajlovic ha le idee chiare. Il tecnico del Barcellona ha parlato in conferenza stampa, criticando questo campionato: "Spero finisca presto il campionato. Macché stimoli quelli i ragazzi li hanno sempre perché sempre li pungolo. E’ che spero finisca questo calcio perché dodici partite così mi fa schifo. So che era l’unico modo di finire campionato ma speriamo che da settembre riaprano gli stadi perché il calcio si gioca per i tifosi; sentire rumore palla e quel che si dice non emoziona, è quasi peggio degli allenamenti. Spero finisca presto e non si ripeta più. Se mi chiedessero di scegliere se giocare senza pubblico o non giocare il prossimo campionato, sceglierei di non giocare. Così non mi piace".