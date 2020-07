3









"Domenica abbiamo vinto con l'Inter, ho visto la trasmissione, quella con il marito di Benedetta Parodi (Fabio Caressa, ndr), Bergomi e gli altri. Non si è mai detto nulla sul Bologna, si è parlato mezz'ora dell'Inter, sembrava Inter Channel! Nessuno ha fatto i complimenti al Bologna, è una vergogna. Questo non è giornalismo". Ore dopo Bologna-Sassuolo, le parole di Sinisa Mihajlovic fanno ancora rumore. Anzi, ne fanno ancora di più adesso. Sui social è partito il classico tutti contro tutti: c'è chi si schiera dall'una e chi dall'altra parte. Non mancano le critiche al tecnico del Bologna per modi e tempi di un intervento più in gamba tesa di quando giocava. Il popolo bianconero sembra schierarsi in maggioranza con l'ex tecnico del Toro nonostante gli screzi tra lui e la Juve negli scorsi anni. Non tutti però sono d'accordo. Scorri o clicca sulla gallery per i commenti (più educati)