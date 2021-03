Già è stato un arrivo a Sanremo parecchio avventuroso quello di ieri per Zlatan Ibrahimovic, costretto a fare l'autostop in autostrada e a farsi portare in moto da un tifoso milanista a causa delle file per un incidente. Inoltre sul palco dell'Ariston durante la serata, Ibra si è dovuto beccare la battuta dell'amico Sinisa Mihajlovic, che all'interno di un siparietto innescato da Amadeus ha detto: "Io ho una cosa che Zlatan non ha: ho vinto la Champions League, lui invece ha vinto la Coppa del Nonno".