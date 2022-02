L'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic, ha parlato in conferenza stampa anche dell'arrivo di Dusan Vlahovic alla Juve, facendo un riferimento pure a Bonucci e Chiellini.



'La cultura di un gruppo viene data dai valori e dal comportamento. Mi aspetto sempre che i giocatori piu esperti diano esempio e facciano capire ai nuovi arrivati quali sono gli obiettivi, le regole e i comportamenti. Avete visto la foto di Vlahovic con Bonucci, sembra una foto normale ma non lo è perche è di grande impatto. Sicuramente Chiellini e Bonucci spiegheranno a Vlahovic come fare per crescere e quali sono i comportamenti da seguire all'interno di un gruppo'.