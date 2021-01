Dopo la sconfitta per 0-2 contro il Genoa, l'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic si è sfogato ai microfoni di Sky Sport lamentandosi del terreno di gioco di Marassi: "Ci ha penalizzato il fatto di giocare su un campo di patate, è una vergogna per tutti! Siamo in Serie A, nel XXI secolo. Era quasi impossibile perderla, non so come abbiamo fatto. Non me l'aspettavo, non ce lo meritavamo, ma può succedere. Loro hanno fatto due tiri e due gol. Ora dobbiamo prenderci le nostre responsabilità e andare avanti, il nostro obiettivo è fare 40 punti per la salvezza".