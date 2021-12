Sinisa, a DAZN, presenta Bologna-Juve."Cosa cambia? La Juve è sempre la Juve. Noi dobbiamo ripetere esattamente le gare fatte in casa contro il Milan, la Roma, la Lazio. Giocare così. I ragazzi lo sanno. Il livello si è alzato. Dobbiamo alzare anche noi il livello della prestazione. Senza togliere nulla a nessuno, gli anni scorsi volevamo la salvezza, giocando cento all'ora abbiamo raggiunto salvezze in largo anticipo. Ora le avversarie sono diverse e dobbiamo alzare tutti i fattori. Andare oltre i 100 km/h"."Forse è un mio difetto, ma penso che tutte le mie squadre possano giocare alla pari con le altre. Mai preparato una partita pensando di poterla perdere, ma per vincere. Dobbiamo giocare per vincere, non per non perdere. Poi vedremo ciò che succede".