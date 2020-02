Così Miguel Veloso, centrocampista del Verona, prima di Verona-Juve: "Alla fine non siamo riusciti a vincere all'andata, la Juve è una grande squadra cercheremo di fare il nostro meglio questa sera. Juric? Avere un allenatore con questo carattere e spirito è ovvio che sia importante per tutte le squadre". Il centrocampista portoghese conosce molto bene Cristiano Ronaldo avendoci giocato assieme in nazionale, questa sera i due ex compagni di squadra saranno avversari e l'ex centrocampista del Genoa partirà dal primo minuto nel centrocampo del Verona di Ivan Juric.