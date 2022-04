Sono solo tre i calciatori di Serie A nella top 100 dei migliori giocatori di movimento Under 21 (ovvero nati dal 2001 in poi), stando allo studio eseguito dal CIES Football Observatory. E due sono di proprietà della Juve. Si tratta di Nicolò Rovella e Radu Dragusin. Il primo, in prestito al Genoa, si è piazzato al 47esimo posto grazie anche ai 3 assist in 20 partite accumulati quest'anno con la maglia del Grifone. Più defilato il difensore in prestito alla Salernitana, mentre in 26^ posizione si registra la presenza di un altro italiano, Matia Viti dell'Empoli.



La classifica è basata su 32 campionati europei ed è rappresentata da elementi che hanno giocato almeno 1.000 minuti in stagione nelle proprie squadre di club. L'analisi ha preso in considerazione undici indicatori: sei offensivi (duelli aerei vinti in attacco, assist, cross, passaggi chiave, tiri e dribbling riusciti), quattro difensivi (duelli aerei vinti in difesa, contrasti, recuperi e intercetti) e la percentuale di riuscita sui passaggi.



A comandare la graduatoria i giocatori della Premier con Bukayo Saka (1°) grazie ai suoi 10 goal e 5 assist in 33 partite con la maglia dell'Arsenal e Mason Greenwood (2°). All’ultimo posto del posto si piazza Patrick Patrick Wimmer, fantasista austriaco dell’Arminia Bielefeld che si sta mettendo in mostra in Bundesliga con 3 gol e 7 assist i 25 partite. Sempre mix di Premier e Bundesliga subito sotto i primi tre con Josko Gvardiol (Lipsia, 4°), Michael Olise (Crystal Palace, 5°) e Piero Hincapiè (Bayer Leverkusen, 6°). Completano la Top 10 Castello Lukeba (Lione), Gonçalo Ramos (Benfica), Nico Williams (Athletic Club) e Georginio Rutter (Hoffenheim).