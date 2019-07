Your browser does not support iframes.

Primo il Manchester City, poi, la Juve? No, i bianconeri sono piuttosto indietro in questa speciale classifica, stilata dal sito FiveThirtyEight. Si parla delle squadre migliori al mondo e di un algoritmo che studia e le classifica in base alle prestazioni offensive e difensive, con due criteri di riferimento: numero di gol che ogni squadra segnerebbe e quelli che subirebbe in una partita in campo neutro contro un avversario di medio livello. Numeri e calcoli per formare un Soccer Power Index (SPI) in grado di classificare i club di tutto il mondo. La Juve è fuori dalla Top 10: ecco la classifica nella nostra gallery.