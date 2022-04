Migliori attaccanti under 23 in Europa? Dusan Vlahovic batte anche Kylian Mbappé ed Erling Haaland. Questo l'esito della classifica stilata da Transfermarkt prendendo in esame il rendimento solo in campionato dei giovani bomber dei maggiori tornei nazionali del continente, compreso quello portoghese. Il centravanti della Juve, con 23 gol in 32 partite, si è posizionato al secondo posto alle spalle di Darwin Nunez del Benfica, ma davanti ai due talenti di PSG e Borussia Dortmund. In graduatoria anche altri due giocatori di Serie A. Ecco la top ten:



1 - Darwin Nunez (Benfica) 25 gol in 26 partite

2 - Dusan Vlahovic (Juventus) 23 gol in 32 partite

3 - Kylian Mbappé (PSG) 22 gol in 31 partite

4 - Erling Haaland (Borussia Dortmund) 18 gol in 21 partite

5 - Vinicius (Real Madrid) 14 gol in 31 partite

6 - Evanilson (Porto) 13 gol in 27 partite

7 - Gianluca Scamacca (Sassuolo) 13 gol in 32 partite

8 - Jonathan David (Lilla) 13 gol in 34 partite

9 - Moussa Diaby (Bayer Leverkusen) 12 gol in 29 partite

10 - Andrea Pinamonti (Empoli) 12 gol in 33 partite