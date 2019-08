Maurizio Sarri non vuole perdersi la prima partita casalinga della stagione che, ironia del destino, sarà contro il Napoli. Già ieri erano circolate voci su un suo possibile ritorno in panchina nel big match di sabato sera e oggi il quotidiano La Stampa conferma che il tecnico bianconero sta facendo di tutto per non mancare al big match. Le condizioni di Sarri stanno migliorando di giorno in giorno e in settimana ci sarà un nuovo punto con i medici che però hanno l'ultima parola. Il mister intanto sta facendo di tutto per esserci.