Ok, i risultati ci sono. Juve in corsa su tutte e tre le competizioni, nulla di nuovo. Stessa routine degli altri. Il gioco? Non benissimo. Sarri era stato scelto per replicare quel calcio champagne che aveva fatto vedere con il Napoli, ma finora c'è riuscito poco e niente. Non ha i giocatori adatti, dice lui.- Mica poco. Ma a quasi tre-quarti della stagione ha poca importanza. I cavalli vincenti si vedono al traguardo, come sa bene anche Max Allegri, esperto in materia.che oggi non hanno apprezzato né il look semplice né il linguaggio di Maurizio Sarri ("sembra un magazziniere" è stato uno dei commenti sui social. QUI tutti gli altri).- Con la tuta bianconera e qualche parolaccia qua e là, due conti se li è fatti anche Maurizio: ""Le vittorie non sono scontate" ha detto oggi. Alla Juve però sono abituati a mettere in fila un trionfo dietro l'altro. Da anni. E da quelle parti con la media punti ci fanno poco. Volevano vedere quel bel calcio che ancora non è arrivato, per il resto avanti a testa bassa verso il successo.- Poco importa, agli juventini, che Sarri abbia vinto quasi tutti i campionati dalla Serie D alla Serie A. Fa curriculum, ma ogni anno si riparte sempre da zero.. Metodi e mentalità che oggi ha portato alla Juve. Mai visto uno come lui negli ultimi 50 anni? Aspettiamo la fine del campionato per dirlo.