Proprio i bergamaschi, secondo i betting analyst di 888sport.it, sono i favoriti per aggiudicarsi il titolo di miglior attacco della Serie A tanto che la loro affermazione vale 2,50 volte la posta. Subito dietro ecco la Juventus di Cristiano Ronaldo, Dybala e Morata, in quota a 3, mentre l’Inter campione d’Italia ma con un Lukaku in meno, volato al Chelsea, vale 4 volte la posta. Decisamente più staccate le altre con il Milan in quota 12 al pari del Napoli, la Roma a 16 e la Lazio di Sarri, altro allenatore dal gioco decisamente offensivo, solo a 21. Gli scudetti, però, si vincono spesso subendo meno gol degli altri. E infattiin quota a 2,25 mentre qualora la porta meno battuta fosse quella dell’Inter ecco che la scommessa pagherebbe 2,75 volte la posta. Una lotta a due, quella per la miglior difesa, con tutte le altre indietro: Milan e Napoli vedono la propria quota assestarsi a 10, Lazio e Roma valgono 12 volte la posta mentre l’Atalanta addirittura a 14. RED/Agipro