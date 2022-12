Non c'è spazio per Massimilianonella lista dei candidati al premio di. L'elenco è stato stilato dalla(International Federation of Football History and Statistics), l'organo della FIFA che si occupa di statistiche e record, e comprende tra gli altri Lucianoe José, rispettivamente allenatori di Napoli e Roma, oltre al campione d'Europa Carlo. Esclusi, oltre al tecnico della, anche Stefano, fresco di vittoria dello scudetto con il Milan, e Simone. Lo scorso anno a vincere il premio fu Thomas Tuchel.