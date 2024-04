Durante la seduta del Parlamento Europeo il deputato irlandese Mick #Wallace si è presentato con la maglia del #Torino, esclamando ai microfoni un in bocca al lupo per il derby di sabato e concludendo il suo intervento con un “#Juve m….” https://t.co/SiUzQX23aQ — Numero Diez (@NumeroDiez_10) April 11, 2024

Si è presentato così, oggi, al, eurodeputato in versione tifoso e nemmeno uno qualsiasi. La maglia del Torino addosso, per ricordare la sua fede calcistica anche a distanza, ma soprattutto a pochi giorni dal derby della Mole contro la Juventus. Lui, irlandese ma famoso per il suo tifo granata e per indossare spesso quella maglia a Strasburgo, ha voluto mandare un messaggio proprio ai bianconeri, anche da una sede che non si presta, solitamente, e non si dovrebbe prestare a certe dichiarazioni: