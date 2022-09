Francesca, nuova conduttrice di XFactor e tifosa della Juve, parla a Tuttosport: «Ho decisamente uno stile più alla Sarri: cerco di puntare molto sull’empatia. Tiro fuori tutto quello che c’è da tirare fuori, non riesco a essere fredda. Sono sicura che mi beccherò qualche cartellino rosso ma lo farò con orgoglio...».«È un allenatore che ha vinto tantissimo. Ma tornare dopo anni di successi non è detto che possa essere sempre la scelta giusta. È stato un inizio inaspettato, dovuto anche ai tanti giocatori infortunati. Ma ora non vedo quella famosa “amalgama” tra chi c’è. Se poi a tutto questo aggiungiamo pure la “sfiga” arbitrale... Per me la sostanza c’è, bisogna solo cercare di lavorarla meglio».- «Fagioli e Miretti. Io sono cresciuta con una Juve che investiva sui talenti più giovani, mentre negli ultimi anni ha puntato sul grande calciatore. Penso a CR7, una scelta che non ha portato quanto sperato. Fagioli e Miretti mi fanno ben sperare per il nostro futuro».- «Sinceramente da Cuadrado. Ci mancano i suoi assist. E mancano soprattutto a Vlahovic. Conoscendo Cuadrado, sono sicura che possa fare molto meglio e tornare decisivo».