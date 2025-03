Michele Padovano alla Rai: 'Nella Juventus c'è un problema in spogliatoio. L'allenatore deve risolverlo'

Juventus, parla Michele Padovano

Micheleha parlato ai microfoni del TGR Rai Piemonte. Queste le sue parole sulla Juventus:- “Nella Juve c’è qualche problema in spogliatoio. Lo deve risolvere l’allenatore con la dirigenza facendo grande autocritica”“Vlahovic ha sbagliato tanto, goal e appoggi semplicissimi, era teso. Non mi stupisco che ora non giochi”“Credo che il tempo dimostrerà che Thiago Motta è un grandissimo allenatore, la Juventus è la Juventus, la critica che gli si può muovere è che mancano giocatori esperti. I giovani alle prime difficoltà non riescono a reagire”