Come spiegano i colleghi di Calciomercato.com, lasta seguendo da vicino in questi mesi Michele, portiere delper cui ha già preso informazioni in vista dell'estate. Se dovesse davvero arrivare a Torino, l'estremo difensore azzurro potrebbe anche diventare il "primo": per ora alla Continassa non ci sono segnali di un addio di Wojciech, ma il polacco ha il contratto in scadenza a giugno 2025 e per ora non sono stati affrontati discorsi per un eventuale rinnovo. Se dovessero arrivare offerte all'altezza, quindi, potrebbero essere prese in considerazione. L'alternativa per Di Gregorio sarebbe un anno da vice Szczesny, per poi fare il titolare in futuro. E in quel caso dovrebbe lasciargli il posto Mattia, a sua volta in scadenza nel 2025.