Intercettato dai cronisti a margine dell'Assemblea di Lega, l'ad delAdrianoha commentato le voci relative al futuro del portiere Michele, accostato di recente anche alla. Ecco le sue parole: "Io non sto pensando a nessuno, non ho parlato con nessuno. Il giocatore ha tre anni di contratto, il procuratore è una brava persona per cui... Vale 20 milioni? Ma non lo so, prenderò un consulente finanziario (ride, ndr.). Io comunque ragiono sempre anno per anno, per me la vita è dal 1° luglio al 30 giugno, poi quando finisce il campionato c'è un'altra vita e si avanti così, ho sempre fatto così".