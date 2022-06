Michele Persico, fidanzata del difensore della Juventus Daniele Rugani, ha parlato a Tuttosport: «Abbiamo affittato una casa a Forte dei Marmi per stare vicini ai genitori di Daniele (Rugani, ndr) e lì ci hanno raggiunto anche i miei. E’ un’estate che abbiamo voluto goderci in famiglia, poi ci siamo ritagliati quattro giorni solo per noi, senza Tommaso, a Mikonos in compagnia di Carlo (Pinsoglio, ndr) e della sua fidanzata Giulia».



PINSOGLIO DIVERTENTE - «Assolutamente sì. E’ un simpaticone, ci siamo divertiti tantissimo. Non ci conoscevamo così bene come coppia, c’eravamo incontrati solo a qualche cena o compleanno, e invece c’è stato subito feeling e abbiamo legato tantissimo. E poi Daniele e Carlo hanno anche passioni in comune. Per esempio amano andare a pesca, vanno al largo con la barca, o a giocare alla playstation».



MATRIMONIO - «Quando me lo chiederà... A dire la verità, la proposta è nell’aria, l’ho capito da alcune battute, non mi resta che aspettare. Non è un’ossessione: penso che non ci sia più di un figlio a unire una coppia, però sarei ipocrita a dire che non mi farebbe piacere sposarmi».



2° FIGLIO - «Prima il matrimonio, poi pensiamo ad allargare la famiglia».



RUGANI SI ALLENA - «Certo, ci stiamo allenando insieme. A Mikonos mettevamo la sveglia alle otto perché volevamo goderci l’intera giornata, andavamo a camminare, poi in palestra ci esercitavamo con gli addominali e con gli attrezzi, che portiamo sempre con noi. Saremo a Torino a fine mese, qualche giorno prima del ritiro, così Daniele passerà dalla modalità vacanze a quella di lavoro».



CIBO - «Sì, lui mangia come un lupo. I miei piatti che preferisce sono il risotto con zafferano, zucchine e gamberetti, e il pollo, che io faccio in maniera particolare».



RESTA? - «Io sono felicissima di rimanere a Torino. E’ la mia seconda città: tre anni fa abbiamo comprato casa, è nato Tommaso, abbiamo i nostri amici, i nostri punti di riferimento. Poi, ovviamente, se il lavoro chiama da altre parti, ci adegueremo».