Non è stato un periodo semplice quello della coppia Daniele Rugani-Michela Persico. Prima, Rugani è risultato positivo al Coronavirus (primo giocatore in Serie A), poi la stessa sorte è toccata alla compagna. Un periodo difficile, che tiene lontani i due ormai da tempo.



GRAVIDANZA - In questi giorni però, è arrivata anche una splendida notizia. Daniele Rugani e Michela Persico sono in dolce attesa. La notizia è arrivata proprio dalla fidanzata del calciatore della Juventus che lo ha rivelato a Chi: “Non riesco ancora nemmeno a parlarne. Spero che il virus non incida sulla gravidanza. I medici mi hanno assicurato che non dovrebbero esserci problemi. Ma ho una paura infinita”.



POLEMICA - In questi giorni è anche scoppiata una polemica riguardo al giorno del tampone di Daniele Rugani. Prima la Persico aveva parlato di un tampone effettuato l'8 marzo e arrivato il 9 marzo, nei giorni di Juve-Inter sostanzialmente. Poi, la Persico ha rettificato, dichiarando che il difensore della Juve avrebbe fatto il tampone la mattina di martedì 10 marzo, e sarebbe risultato positivo l’11 marzo. Così come confermato anche dalla Juventus.