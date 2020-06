Michela Persico, fidanzata di Daniele Rugani, si racconta a Sportweek e svela una curiosità sui loro animali domestici: "Abbiamo Dory (un cane ndr) e tre gatti persiani: Puffetta, Pantufla e Vegeta che è il primo arrivato. Me lo ha regalato lui per il nostro primo San Valentino e gli ha scelto anche il nome, di cui io mi vergogno. Poi ci sono anche Tarta e Ruga. Presto diventeremo nove, tutti sul divano a guardare la tele"."A una partita di tennis a Brescia, ero li per caso e lui anche. C'era solo una poltroncina libera accanto a lui. Il destino. Non lo avevo mai visto e non l'ho più visto. Due mesi dopo passo da Telelombardia a Sport Mediaset e lui dall'Empoli alla Juve. Mi chiedono un pezzo su Rugani, Vado su Google, mi ricordava qualcuno. Ed eccoci qua".