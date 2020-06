La quarantena è ormai alle spalle, il coronavirus un ricordo da dimenticare. Così, la coppia Rugani-Persico è ritornata a farsi vedere in giro per le strade di Torino. In due, ma solo per ora. Infatti, come si vede nelle immagini che la bella Michela ha pubblicato su Instagram (auto-paparazzandosi) la gravidanza prosegue a passo spedito, con il pancione che si fa bello sotto il vestito blu acceso della madre. Entrambi muniti di mascherina, i due si sono poi un gelato passeggiando in compagnia anche del piccolo cane di famiglia.



Quale sia il futuro di Daniele con la maglia della Juventus, ancora non si sa, ma sicuramente la coppia sembra pronta ad affrontare ogni evenienza: il peggio, come si suol dire, è ormai passato...