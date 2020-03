Michela Persico fidanzata del difensore della Juventus, Daniele Rugani, ha voluto parlare per la prima volta dopo che il suo compagno è risultato positivo al Coronavirus. Ecco le sue parole su Instagram: "Ciao a tutti ragazzi, io oggi preferivo restare nel silenzio e per la situazione delicata in cui ci troviamo e mi trovo anche io, preferivo non pubblicare nulla. Ma non perchè io non stessi bene anzi, ho abiato idea nel vedere un servizio che mi è dispiaciuto vedere e che ho pubblicato, e nel leggere tanti commenti che mi hanno chiesto come stessi. Hanno dato un notizia sbagliata: io ad oggi non sono positiva, anzi per mia fortuna sto molto bene e non ho sintomi. Mi dispiace poter leggere dai miei cari o da chi mi segue, messaggi di conforto, quando ad oggi io fortunatamente sto bene. Questo messaggio per dire che non sono positiva, come ho potuto veder riportare da un giornalista in un servizio. Nel caso in cui ci fossero svilupppi, io ve lo comunicherò e vi ringrazio per l'interessamento. Io sono a casa nostra, Daniele alla Continassa. 15 giorni divisi in quarantena come tanti di noi stiamo facendo, sperando che questa situazione si risolva al meglio"