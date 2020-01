Michela Persico è una delle wags più chiacchierate e cercate, anche in tv. La compagna di Daniele Rugani, difensore della Juve, è stata ospite del programma di Rai 2 "Detto Fatto", durante il quale ha svelato alcuni retroscena sulla vita con il centrale bianconero: "Lo sport ci ha unito, entrambi amanti di tennis, ci siamo conosciuti così. Poi la tv per la quale lavoravo mi ha chiesto per caso un servizio su di lui e allora l’ho chiamato per dirgli che su quel canale sarebbe andato in onda questo mio servizio. E da lì mi ha risposto e abbiamo iniziato a scriverci. Non credo sia stato un colpo di fulmine. Quando ci siamo incontrati in un appuntamento serio, allora lì è stato colpo di fulmine".



DIFETTI - "Cosa non sopporto di lui? Non è retorica, è un bravo ragazzo quindi devo pensarci molto bene. Credo un pochino il suo disordine, ritrovo i calzini in cucina. E siamo talmente amanti degli animali che temo torni a casa con una new entry ogni volta".



Scopri nella gallery de ilbianconero.com tutte le foto hot di Michela Persico, la ammaliante compagna di Rugani!