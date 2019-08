Your browser does not support iframes.

Lei è Michela Proietti, super juventina, tifosa doc che non fa mai mancare il suo supporto alla squadra. Durante all'anno, tra una partita e l'altra, ma anche durante il mercato estivo, perché l'estate non è estate se non è in bianconero. E allora via, al mare con la Juve sempre tatuata sulla pelle e sui costumi...



Ecco Michela, nella nostra gallery!