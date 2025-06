Accordo tra Juventus Women e Inter: Michela Cambiaghi verso Torino, i dettagli e le cifre

Getty Images



Michela Cambiaghi alla Juventus, le cifre

Juventus Women, asse di mercato con l'Inter



Cambiaghi alla Juventus Women sostituirà Sofia Cantore?

La Juventus Women ha raggiunto un accordo con l'Inter per Michela Cambiaghi. Attaccante classe 1996 di proprietà del club nerazzurro e che stabilmente veste anche la maglia della Nazionale Italiana di Andrea Soncin . Vi abbiamo raccontato passo passo questa trattativa con la volontà della Juventus di provare l'assalto finale. Assalto che ha portato all'ok della società nerazzurra come appreso dalla nostra redazione.L'accordo verbale è stato raggiunto su una cifra complessiva di 60 mila euro, suddivisi in 50 fissi e 10 variabili al raggiungimento di determinati obiettivi. Cifra che la dirigenza bianconera aveva incassato dalla cessione di Agnese Bonfantini alla Fiorentina come vi avevamo raccontato . Per Bonfantini si trattava di 50 mila euro più il 20% in favore della Vecchia Signora sulla futura rivendita della giocatrice.Cambiaghi potrebbe sostenere le visite mediche per legarsi ufficialmente alla Juventus Women prima ancora di partire per l'Europeo in programma a luglio in Svizzera qualora si concludesse positivamente la trattativa. Juventus che comunque continua a trattare con l'Inter per quella che è la situazione legata a Matilde Pavan di cui vi abbiamo parlato qualche giorno fa. Cambiaghi alla Juventus non sarà la sostituta della partente Sofia Cantore che è ormai chiusa al Washington Spirit (ufficialità attesa prossimamente). Ad ereditare la maglia numero 9 lasciata libera da Cantore sarà Chiara Beccari che, come accaduto con Cantore, avrà la possibilità di esprimersi al meglio e di mettere in mostra tutte le sue qualità. Nella mente della Juventus il tridente d'attacco della prossima stagione dovrebbe essere composto da Chiara Beccari e Barbara Bonansea a destra, Cambiaghi e Girelli al centro, Vangsgaard, Lehmann e un nuovo ingresso a sinistra. Con Cambiaghi però la Vecchia Signora acquisisce un profilo duttile: infatti può ricoprire sia il ruolo di punta centrale che quello di esterno o di seconda punta. Quindi un buon innesto per la formazione allenata da Max Canzi.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui