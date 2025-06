Michela Cambiaghi è al JMedical, visite e firma con la Juventus Women VIDEO

Michela Cambiaghi alla Juventus Women

È il giorno di Michela. La Juventus Women che qualche giorno fa ha ufficialmente salutato Sofia Cantore non si è fatta cogliere impreparata e si è già assicurata un'attaccante italiana di tutto livello come la centravanti titolare dell'Inter e della Nazionale Italiana Michela Cambiaghi.Michela è un'attaccante esperta classe 1996 che milita da diversi anni nel massimo campionato italiano. Una crescita esponenziale fino a conquistarsi la titolarità agli ordini del nuovo CT azzurro Andrea Soncin. Dotata di buona fisicità, alta circa 178cm, abile negli inserimenti aerei. In grado di ricoprire più ruoli nel reparto avanzato: può infatti essere impiegata come centravanti pura, come seconda punta e anche come esterna. Duttilità quindi agli ordini di Max Canzi.La giocatrice aveva un contratto con l'Inter in scadenza nel 2026. La trattativa per portarla a Torino è comunque stata lunga: inizialmente si ipotizzava uno scambio con Amalie Vangsgaard andando incontro alla richiesta nerazzurra di avere contropartite tecniche. Amalie ha rifiutato la cessione e quindi la Juventus ha dovuto formulare un accordo economico. Alla fine la cifra investita per Cambiaghi dovrebbe essere di 60 mila euro totali (50 fissi più 10 di bonus).Sono da poco passate le 9 di venerdì 20 giugno quando Michela Cambiaghi arriva al JMedical per svolgere le visite mediche di rito. Successivamente si trasferirà al centro sportivo di Vinovo dove metterà la firma sul contratto che la legherà alla Juventus Women. Successivamente arriverà l'ufficialità. Di seguito il video del suo arrivo nel centro medico bianconero.





