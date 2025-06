Platini a Il Giornale: 'Non conoscevo nulla della Juventus ma venni spinto dall'orgoglio'

Platini, l'intervista

Oggi è un giorno davvero speciale per Michel Platini che ha scritto la storia del calcio e anche della Juventus, compie 70 anni. Ha concesso un'intervista speciale a Il Giornale. Le sue parole:"Non ho mai pensato all'età ma questa volta sì e c'è un motivo. Il papa Leone XIV è più giovane di me e comincio ad invecchiare"."Fondamentale. Se mia mamma mi avesse preso a schiaffi perchè avevo rotto un vetro della finestra dando calci ad un pallone o se mi avesse impedito di giocare divertendomi avrei fatto poche cose nella vita e non so nemmeno quali. Il mio bicchiere è sempre stato pieno e i valori ricevuti dai miei genitori mi hanno portato a non rimpiangere mai niente e ad avere una grande sensibilità. Credo nel destino".

"Era arrivato il momento. Potevo andare in Inghilterra, in Germania, in Spagna ma scelsi l'Italia. Un richiamo di origini, non conoscevo nulla della Juventus ma venni spinto dall'orgoglio e dal pensiero di andare nel paese dei miei parenti e di mia moglie"."Mi ricordo la frase di quando conclusi la mia carriera a Torino: "Ho fatto cinque anni di ferie in Italia giocando a pallone e sono stato pure pagato bene""."Nessuno. Ho avuto tutto cio che potevo sognare. Calciatore, allenatore, presidente del mondiale e tutto per destino. La presidenza della Uefa no, l'ho voluto tanto"."Non sento nessuno. Ogni tanto mi capita di incontrare qualcuno a qualche evento benefico"."Credo sia al museo della Juventus. Lo regalai all'avvocato Agnelli il giorno dei suoi 70 anni e mi invitò da Maxim a Parigi. Ero l'unico calciatore. Scrissi un biglietto: Questa è una cosa che lei non potrà mai avere".





