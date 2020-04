1









Nella live con Calciomercato.com, Fabrizio Miccoli ha svelato un retroscena sul ritorno alla Juventus: "Ero alla Fiorentina in comproprietà. Inizialmente faticai a Firenze, i tifosi erano diffidenti nei miei confronti perché arrivavo dalla Juventus. Quella stagione, però, alla fine feci bene. Contro il Brescia ebbi paura di tirare il rigore perché ci giocavamo la salvezza. Ma dopo un anno la gente cominciò a volermi bene perché si accorse che davo tutto. A Firenze stavo bene, non volevo andare via perché, secondo me, ero diventato un punto di riferimento per la squadra. Quando tornai alle Juve tramite le buste ci rimasi male”.