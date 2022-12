L’ex attaccante di Palermo e Juve, Fabrizio Miccoli, ha partecipato ad una delle puntate di GoalCar, diretta da Carlo Nicoletti, in cui ha parlato anche della sua esperienza in bianconero.‘ Ricordo i gol che feci col Perugia alla Juve, con Montero che me le promise al ritorno. Al rientro i tifosi se la presero con me per il tatuaggio di Che Guevara, ma alla fine abbiamo chiarito. Io feci quel tatuaggio non per questioni politiche ma perché lo aveva Maradona, il mio idolo. Far parte di un gruppo incredibile, formato da grandi campioni, è stato un privilegio. Si vuole sempre vincere in quel club e sono stato benissimo. Non volevo andare via, volevo giocarmi il posto ma avevo mercato e decisi di andare alla Fiorentina’.