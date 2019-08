Fabrizio Miccoli, nato il 27 giugno 1979 a Nardò. L’ex attaccante è approdato alla Juventus agli albori della sua carriera, nel 2002, prelevato dalla Ternana con cui aveva siglato 32 reti in Serie B. Dopo il prestito al Perugia ecco l’occasione, nella stagione 2003-04 con Lippi in panchina. Chiuso in un attacco composto da bomber straordinari (Del Piero, Trezeguet e Di Vaio su tutti), Miccoli lascerà Torino un anno dopo per vestire la maglia della Fiorentina. Il suo score con la Juve è di 39 presenze e 10 gol in tutte le competizioni, con una Supercoppa Italiana come unico trofeo vinto in bianconero. 16 anni fa, la prima presenza coi bianconeri.