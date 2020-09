Una giornata movimentata, la prima di Gonzalo Higuain negli Stati Uniti. L'attaccante argentino sarà ufficialmente un giocatore dell'Inter Miami nelle prossime ore: oggi le visite mediche, quindi la firma sul contratto. Nel frattempo, l'incontro con Jorge Mas all'aeroporto e l'introduzione all'intera dirigenza del club di David Beckham.



DALLE STRUTTURE ALL'ANNUNCIO - Nel piano dell'Inter Miami, oggi è una giornata importantissima: innanzitutto Gonzalo si sistemerà nel suo nuovo appartamento di Miami, quindi conoscerà le strutture che lo accoglieranno in una stagione particolare e intesa (la MLS è già iniziata). Con il tecnico Diego Alonso aveva già parlato: l'uruguaiano è stato fondamentale ai fini della sua scelta, così come la presenza dell'amico Blaise Matuidi.



TUTTI PAZZI PER BLAISE - Matuidi che è diventato il centro nevralgico del soccer in Florida. A Miami si dicono pazzi di lui. Jay Chapman, compagno di ruolo di Blaise, ha avuto solo parole al miele: "Ha giocato ai più alti livelli, si vede da come si allena, da come si tratta. Ha un'aura attorno a lui che non ho mai visto con nessuno. Puoi solo imparare, ho gli occhi solo su di lui". Se da Torino ringraziano, da Miami rispondono d'entusiasmo.