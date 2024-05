Le parole di Ivana Pressing:- "Con Vaciago ha sbagliato nettamente, l'ho sentito il giorno dopo ed era veramente dispiaciuto. L'ho sentito alle 8 del mattino e mi ha detto "mi sono vergognato. Effettivamente ha ecceduto. Non lo so, bisogna fidarsi di quello che ha detto Vaciago anche se c'è una versione di Allegri ma ha sbagliato e lo sa perfettamente. Non a caso è andato nella redazione di Tuttosport e ha chiesto scusa".