"Il giorno in cui è arrivata la notizia del Massimiliano Allegri bis, uno dei più felici era Federico Bernardeschi, che con Max ha vissuto le sue due migliori stagioni bianconero e adesso spera che l’incantesimo si ripeta, perché l’ultima cosa che vorrebbe è lasciare la Juventus". Apre così la Gazzetta dello Sport, che racconta come Federico Bernardeschi sia totalmente ravvivato dall'idea di avere nuovamente Max Allegri come allenatore ed è pronto a rilanciarsi a Torino. L'apice della sua avventura bianconera è arrivata nel 3-0 all’Atletico nella gara di ritorno degli ottavi di finale, proprio con Max, poi è crollato, scendendo sempre più tra Sarri e Pirlo, alla continua ricerca di un ruolo e di un rendimento mai soddisfacente. La frecciata è arrivata dopo San Marino, in Nazionale, con il famoso "Qui mi fanno rischiare la giocata". E ora spera in questo Europeo, che può diventare l’occasione per mettersi in vetrina e far vedere ad Allegri che non ha perso la voglia di correre e sacrificarsi. Può diventare una risorsa, almeno questa è la sua idea.



INCONTRO FISSATO - Non ha mai nascosto il suo desiderio di restare alla Juventus e già in passato ha rifiutato diverse destinazioni. Dopo l’Europeo Mino Raiola si siederà al tavolo con Federico Cherubini per parlare del futuro prossimo e del contratto in scadenza nel 2022. Solo la Premier può fargli cambiare idea, ma la sua priorità resta la Juventus.