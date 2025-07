"Mi piacerebbe che Vlahovic venisse incontro alla Juve": le parole di Tacchinardi

Getty Images

Il caso Dusan Vlahovic sta prendendo la scena - in modo negativo - sull'ambiente Juventus. Il serbo sembra intenzionato a rimanere fino alla scadenza del suo contratto,, e al momento non ci sono passi verso un accordo comune con la società bianconera. Tra le opzioni per il suo futuro, infatti, c'è anche la risoluzione anticipata che libererebbe la Juve del suo(circa 24 lordi).Insomma, la situazione è tutt'altro che vicina a concludersi e la telenovela Vlahovic sembra destinata a durare anche nelle prossime settimane. Durante il format de ilBiancoNero TikiTacco ha commentato il momento complicato di DV9 e del club bianconero.

Le parole di Tacchinardi su Vlahovic

"Quando ho letto della risoluzione ho pensato a tristezza: Vlahovic lo hai pagato quindi rimane, si scalda e si allena e andrà via a fine stagione. La Juve ha la forza economica per gestire la situazione Vlahovic anche se rappresenta un salasso clamoroso. Non mi è piaciuto quando Donnarumma ha lasciato il Milan a zero. Personalmente era giusto andare al PSG ma che i parigini riconoscessero qualcosa al Milan. Discorso uguale per Mbappè dal Real al PSG. MI piacerebbe che Vlahovic andasse incontro alla Juve. Non è giusto che le società debbano essere forzate dai giocatori. Mbappè se n'è andato a zero e guadagnava tanto. Ieri vedere un'altra rumba, ma più bello il 5-0 a Monaco, data al Real con Mbappè dall'altra parte ti fa capire che ci vuole anche altro. Mi auguro che la Juve abbia la forza di dire che puoi star qua ma senza giocare e magari non vai al Mondiale con la tua nazionale perchè non sei in forma. La parentesi Vlahovic è una tristezza della nuova generazione di calciatori".