Trenta anni senza Gaetano Scirea. Oggi sarà la giornata del ricordo e tra le tante iniziative messe in piedi per ricordare l'ex difensore della Juventus c'è anche una bellissima canzone del compositore eLa canzone è stata presentata ieri in anteprima ​ad Acqui Terme in occasione del "Premio Scirea". Ascoltala qui: