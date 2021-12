Sono diversi i nomi accostati allaper l'attacco in vista del mercato di gennaio, quando la dirigenza - pur senza cercare grandi colpi, come precisato dall'ad Arrivabene - proverà a portare a Torino almeno un rinforzo per il reparto avanzato. Del resto, per quanto nelle ultime settimane qualche segnale positivo sia arrivato, la scarsità di gol continua a farsi sentire in casa bianconera, dove un dato in particolare non può che far riflettere.A conti fatti, ildella Juve nell'anno solare 2021 è ancora, nonostante il portoghese abbia lasciato l'Italia a fine agosto e dunque abbia avuto "mezza" stagione in meno del resto dei compagni per mettere il suo nome sul tabellino degli scorer. Nel complesso della sua esperienza in bianconero, CR7 ha segnato, toccando l'apice nella stagione 2019-20. Venti, invece, le reti realizzate nell'anno ormai prossimo a volgere al termine, e i numeri parlano chiaro: Alvaroè fermo a 17, Federicoa 15 e Pauloa 11, seguiti da Juane Weston, entrambi a 6. Pesa, pesa eccome l'assenza di Ronaldo: sarà colmata?