Mezza Serie A su Lovato. Accostato anche alla Juventus, tra le squadre in lizza per aggiudicarsi il difensore dell’Hellas Verona ci sarebbero Milan, Roma e Fiorentina. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i Viola conserverebbero un vantaggio. Infatti, nell’ipotesi in cui Ivan Juric saluti il club di Setti e raccolga l’eredità di Iachini sulla panchina della Fiorentina, Lovato sarebbe il regalo perfetto per accogliere il nuovo tecnico. In più, Rocco Commisso avrebbe anche i milioni per portare a termine la possibile operazione.