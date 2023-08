La prima gara di campionato contro l'Udinese ha portato tantissime sorprese in casa Juve, con 'vecchi' giocatori che sembrano aver trovato una nuova identità, ma anche con gli innesti di questa sessione di mercato che hanno già avuto modo di lasciare il segno. Chi ha sorpreso più di chiunque altro è stato l'ex terzino del Bologna Andrea Cambiaso, che troverà la sua ex squadra proprio nella sfida di domenica sera. Prestazione che non è passata inosservata neanche in Premier League, dove diversi club hanno provato a sondare il terreno per capire se da parte della dirigenza della Continassa ci siano i margini di una trattativa.Come riportato da Calciomercato.com, infatti,hanno messo gli occhi su Cambiaso, con i Reds che sembrano essere quelli più decisi a portare a termine l'affare, ma lad un eventuale cessione non apre possibilità a questa ipotesi. La Juve non ha, infatti, alcuna intenzione di cedere il proprio calciatore in questa sessione di mercato e